iGFM (Dakar) Suite à la sortie de Abass Sow, qui s'est fait inviter dans la matinale de la TFM de ce jeudi 18 août, sous le prétexte qu'il a été agressé par un agent de la RTS, le Syndicat des Professionnels de l'audiovisuel Public de la RTS (SYNPAP) tient à apporter les précisions ci-après :

- Contrairement aux allégations et accusations graves et sans fondements de ce dernier, le SYNPAP est bel et bien un syndicat créé par les agents de la RTS afin de se départir de ce type de syndicalisme improductif et haineux prôné par une bande composée de Abass Sow et ses trois autres acolytes.

- En vérité l'agresseur à la RTS c'est bien Abass Sow, lui qui ne cesse d'insulter publiquement les agents et les autorités de la Rts et qui a eu à frapper à deux reprises ses collègues de travail. Telles sont les véritables raisons des décisions de radiation prises à son encontre auxquelles il fait allusion mais se garde bien d'en dévoiler les motifs. Il a demandé, par lettre , la clémence au DG, pour ne pas être radié, en versant des larmes de crocodile .

- Ses récidives relatives à la cession au franc symbolique par le DG des voitures aux Directeurs ne sont que pures inventions . Ses allégations ont déjà fait l'objet d'une plainte de la RTS auprès du Procureur de la République. Cependant, suite à des interventions d'autorités syndicales et de ses plates excuses, la Direction Générale de la RTS avait décidé de lui accorder une nouvelle chance.

- Concernant ses qualifications et ses performances, il est de notoriété publique à la RTS qu'il a été écarté du groupe des présentateurs de l'édition du journal télévisé du soir à cause de ses carences et de la non maîtrise de la langue française constatées à plusieurs reprises. Comment un tel individu peut-il avoir l’outrecuidance de se mesurer à ses supérieurs hiérarchiques qui ont décroché tous les Diplômes de référence et ont fait leurs preuves dans la profession et dans d’autres sphères alors que tous les agents savent comment Abass a été pistonné à la RTS sans références académiques.

Enfin, contrairement aux élucubrations d'Abasse SOW, le climat social à la RTS n'a jamais été aussi serein, les salaires sont payés à temps, aucun agent n'a été renvoyé d'une structure sanitaire ou d'une pharmacie pour défaut de paiement, la tour R+10 est sortie de terre et il n'est plus permis à personne, y compris les ultras sceptiques, d'en douter. Il faut qu’il arrête ses délires et son cirque !



Le bureau du SYNPAP



Le Secrétaire Général