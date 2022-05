mardi 10 mai 2022 • 286 lectures • 0 commentaires

L’info avait suscité surprise et consternation hier. Les câbles d’éclairage du train express régional ont été sectionnés puis volés par des individus qui se sont introduits sur le tracé. Ce qui a eu pour conséquences, des turbulences dans la desserte Abdoul Mbaye, l’ancien premier ministre s’est joint au flot de désolation.

«Le sabotage du TER est inadmissible», a martelé le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le Travail ( ACT). «Il a coûté suffisamment cher au Sénégal. N’acceptons pas qu’il le devienne encore plus par dégradations et mauvais entretien. Évitons les désagréments causés aux usagers lorsqu’il ne roule pas», conseille-t-il.



Hier lundi, le Directeur général de l’Apix avait informé que dimanche, dans la soirée, en dehors des heures de fonctionnement, il y a eu une intrusion sur la plateforme du TER. «Des actes de vandalisme et d’incivisme qui ont entrainé des vols de câble enterrés», a regretté Mountaga Sy.



«Ceux qui ont commis ce forfait connaissent très bien qu’ils avaient accès à des câbles de basse tension, des câbles de signalisation. Ils ont pu déterrer les câbles, tirer 60 mètres qu’ils ont sectionnés», a-t-il indiqué. Un acte qu’il juge «criminel». Une plainte contre X a été déposée.