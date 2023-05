dimanche 7 mai 2023 • 806 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un accident s’est produit tôt ce dimanche à hauteur du Cices après la station Shell de Ouest Foire dans le sens de la voie qui mène vers Dakar.

Deux (2) personnes ont perdu la vie suite à un accident survenu sur la Vdn, à hauteur du Cices. Le drame découle de la collision entre un scooter et un camion. Les services de sécurité, notamment la gendarmerie et la brigade des sapeurs-pompiers, se sont dépêchés sur place pour les constats et formalités d'usage.