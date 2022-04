mardi 19 avril 2022 • 33 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A la suite de la publication sur Bloomberg et Yahoo Finance de l’annonce d’une acquisition de 40% de SEWACARD INDUSTRIE SA Sénégal par l'institution financière américaine, POSTD MERCHANT BANQUE, (Voir le lien ci-dessus), nous avons contacté M. Désiré TOHOURI, PCA de SEWACARD INDUSTRIE SA pour en savoir davantage.

Le Président TOHOURI, joint au téléphone, a effectivement confirmé la manifestation d’intérêt de l’Institution Financière californienne pour SEWACARD INDUSTRIE.

En effet, il a expliqué qu’il y voit une marque de confiance et une grande opportunité pour SEWACARD INDUSTRIE de redresser la barre à tous les niveaux de la vie de l’entreprise afin de se réarmer solidement et se lancer à l’assaut du marché régional et même au-delà, dans la mesure où l’américain apporte avec lui de gros marchés américains et sud-américains de production de cartes bancaires, de terminaux de paiement et de cartes d’identifications. En outre, compte tenu du développement des services financiers dématérialisés sans cesse croissants en Afrique, avoir une banque comme partenaire est un plus pour élargir la mise en œuvre de la vision de SEWACARD INDUSTRIE en offrant plus de services à très forte valeur ajoutée.

Une excellente nouvelle donc pour l’entreprise industrielle de Diamniadio qui en avait fort besoin. Nous y reviendrons dans les jours à venir avec beaucoup plus de détails.