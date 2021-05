samedi 29 mai 2021 • 158 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le mouvement citoyen de la Petite côte, Mbour Justice, a tenu une conférence de presse sur l’affaire dite des 18 ha à Nianing ce Vendredi 28 mai 2021.

Le Mouvement "Mbour Justice" témoigne qu’il n’ya aucune contradiction entre les versions des parties prenantes (Mairie, Promoteur et Eaux et Forêts) et aucune zone d’ombre sur la légalité des procédures et documents exposés par ces dernières, donc le mouvement certifie qu’ «il n’y a pas de litige foncier, ni de spoliation foncière».

Le mouvement demande ainsi au mouvement plaignant "Joog Jotna" de suspendre leur manifestation du 30 Mai prochain. D'ailleurs "Mbour Justice" ne sera pas de la partie à Nianing, nous renseigne son coordonnateur.

Les camarades de M. Diémé ont aussi lancé un appel à leur camarade Guy Marius Sagna à revoir sa position sur cette affaire des 18ha s’il est de bonne foi et de recueillir des informations nécessaires à une bonne appréciation de la situation.

Le coordonnateur de Mbour Justice n'a cessé de rappeler que sur cette affaire, ils n'hésiteront, aucunement, à barrer la route à toute personne, animée de mauvaise qui tenterait de saper la paix et la stabilité sociale de leur localité. La messe est dite.

Rappelons que cette affaire oppose un groupe de jeunes à la municipalité de Malicounda sur une assiette foncière de 18 ha destinée à un projet immobilier.

Selon le coordonnateur de Mbour Justice M. Bakary Diémé, c’est au sortir de la rencontre du jeudi 27 mai 2021 convoquée par le préfet de Mbour, et après avoir écouté la version du mouvement plaignant Joog Jotna, celui du maire de Malicounda, les explications du promoteur M. Sohibou Diagana et la représentante du service des Eaux et Forêts que le mouvement Mbour Justice a décidé de tenir cette conférence de presse pour éclaircir l’opinion sur ce supposé «litige foncier».