iGFM – (Dakar) El Hadji Diadie Kondé a été interrogé dans le fond ce mercredi. En présence de son avocat, il a passé plusieurs heures dans le bureau du juge du deuxième cabinet.

Pour rappel, Kondé avait été placé sous mandat de dépôt le 13 septembre dernier pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées. Ce, après avoir empoché de l’argent à des personnes à qui il avait promis des visas ou des passeports diplomatiques sur la base de ses relations avec deux députés (Boubacar Biaye et Mamadou Sall) et un président de conseil départemental (Sadio Dansokho). Les victimes qui étaient 4 au début de l’affaire sont désormais au nombre de 6.

L’Assemblée nationale a été par ailleurs saisie pour lever l’immunité parlementaire des députés en cause.