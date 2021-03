vendredi 26 mars 2021 • 360 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Birahim Seck, a, aujourd'hui encore, interpellé le ministre de la Pêche sur ce qu'il nomme le "Dragage douteux de la brèche de Saint Louis".

"Monsieur le Ministre Alioune NDOYE vous (votre Ministère) avez initié un dragage douteux après avoir décidé de supprimer des spécifications techniques relatives à la sécurité et à l'entretien des travaux. Vous avez mis en danger tous les pêcheurs, en particulier ceux de Guet NDAR ainsi que les populations de Saint-Louis", a-t-il lancé au ministre dans une tribune.

Et de l'avertir: "Vous engagez une serieuse responsabilité sur d'éventuels morts au niveau de la brèche, qui ne serait plus du fait de la nature mais, du fait de négligence ou d'incompétence. Monsieur le Président de la République a pourtant été averti depuis le 9 juin 2020 sur les pratiques du Ministère de la Pêche dans la conduite de l’appel d'offres en procédure d'urgence et de ses conséquences."

Il y a quelques jours, le ministre s'était exprimé, sur sa page facebook, aux premières interpellations du coordonnateur du Forum Civil. Mais, il n'avait véritablement pas répondu aux questions de fond. "Il est clair que monsieur Seck ne s'intéresse nullement à la vérité, ne se renseignant jamais avant de jongler avec le discrédit, surtout pour les dossiers les plus évidents et qui ne demandent aucune expertise pour leur compréhension", disait-il.