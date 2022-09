dimanche 25 septembre 2022 • 1303 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le Directeur exécutif de Amnesty International Seydi Gassama a réagi à l’affaire d’accusation de viol contre l’influencer Kaliphone qui secoue la toile depuis hier. Sur sa page facebook, il a condamnè la negligence des forces de l’ordres, notamment les gendarmes qui n’auraient pas traitè avec toute la rigueur necessaire, la plainte dèposèe par la victime presumèe.

«C'est un grave manquement de la police ou de la gendarmerie de ne pas prendre au sérieux une femme qui vient déposer une plainte pour viol, de ne pas faire toutes les diligences requises. C'est malheureusement une accusation souvent entendue des victimes présumées de viol. La lutte contre le viol et les violences faites aux femmes requiert également une bonne présence des femmes dans le corps des enquêteurs (police, gendarmerie) et dans la magistrature. Cet impératif devrait être pris en compte par l'Etat dans les concours de recrutement», a-t-il deplorè sur le Facebook.



Pour Rappel, cette rèaction de Seydi Gassama fait suite aux propos de la plaignante, Adji Thiarè qui a clairement affirmè sur son compte instagram qu’elle aurait ètè invitè à changer de version par un gendarme. « Ils me renvoient vers une structure de santé sans une réquisition, l’autre gendarme voulait que je change ma version ne considérant pas le viol, ils me criaient dessus et ont égaré la première plainte que j’ai déposée », confie Adji thiaré Diaw, la victime.