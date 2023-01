mardi 24 janvier 2023 • 380 lectures • 0 commentaires

L’affaire de viol présumé suivi de grosse sur l’ex Miss Sénégal connais un nouveau rebondissement.

Dans l’affaire du viol présumé de l’ex miss Sénégal, la plainte contre l’organisatrice de la compétition, Amina Badiane, est classée sans suite. Mais, Mariama Kébé dite Mamico et Kader Gadji, qui s'étaient constitués partie civile pour diffamation et injures publique, ont été inculpés.



Selon L'Observateur, en sus du classement sans suite, le procureur de la République a fait un réquisitoire introductif au juge du deuxième cabinet du tribunal de Dakar pour demander l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Mariama Kébé, Kader Gadji et X.