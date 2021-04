jeudi 8 avril 2021 • 991 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Une commission indépendante et impartiale sur l'affaire Sonko et ses tragiques développements. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement.

Le gouvernement annonce la mise en place d’une commission indépendante et impartiale pour rétablir toute la vérité sur les évènements qui se sont produits il y a peu. Ce, dans une dynamique d’apaisement.

" Nous voudrions rétablir les faits nous avons dit notre part de vérité. Et pour cela, le gouvernement du Sénégal annonce la mise sur pied d'une commission indépendante et impartiale pour rétablir toute la vérité. Dans la dynamique de paix, d'apaisement. La vérité, pour que justice soit faite, est un élément qui conforte aussi l'état de Droit et notre volonté de vivre en commun", a annoncé Me Sidiki Kaba, ministre de la Défense. Ladite commission sera ouverte à l'opposition, indique-t-il.