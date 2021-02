mercredi 10 février 2021 • 304 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko a interpellé Amnesty International pour que leurs militants qui sont en garde à vue soient relâchés immédiatement.

"Nous, PASTEF-les patriotes, informons l'opinion nationale et internationale des cas de

maltraitance et de torture perpétrés sur des jeunes du parti, arrêtés dans la journée du lundi 08

février 2021, par les forces de l’ordre, devant le domicile de notre leader, le Président Ousmane SONKO."

"Les victimes font l'objet de maltraitances"

"En effet, suite aux différentes visites effectuées toute la journée, par les responsables de notre

parti, les victimes nous ont toutes affirmé faire l’objet de maltraitances et d'actes de torture

durant leur garde à vue, qui se poursuit à ce jour."

"La libération immédiate des militants"

Les Patriotes vont plus loin en demandant que leurs militants soient libérés immédiatement.

"Nous demandons à Macky Sall l'arrêt immédiat des sévices corporels ainsi que la libération

immédiate et sans conditions de nos militants venus pacifiquement témoigner leur sou

Président Ousmane SONKO dans le complot honteux ourdi contre lui."

Nous en informons le Comité sénégalais des droits de l'homme, la RADDOH, la Ligue

sénégalaise des droits de l'homme et Amnesty International pour que ces actes, contraires aux

lois de notre pays et aux conventions internationales sur les droits de l’homme, cessent sans délai.

Nous attirons l'attention sur les cas Mohamed Ndoye qui a passé toute la journée du 09 février

2021, menotté, mains au dos, sans audition et Mohamed Thiam blessé à l'épaule par balle et

interdit de soins.

Tous ces faits ont été constatés par nos avocats pour que nul n'en ignore", conclut le communiqué.

Pour rappel, le leader de PASTEF a été accusé de viol et menace de mort par une masseuse Adji Sarr.

Convoqué lundi dernier, il a refusé de déférer à la convocation de la Section de Recherches. Selon lui, la gendarmerie n’a pas les prérogatives pour convoquer un député sans passer par l’Assemblée nationale : «Il faut d’abord saisir l’Assemblée nationale et lever mon immunité. Le contraire serait une violation flagrante de la loi. Je tiens à ce que la procédure soit respectée."

L'Assemblée Nationale a été officiellement saisie sur l'immunité de Sonko.