Afrikicks remet un important lot de cadeaux à la Fondation Youssou Ndour

iGFM6(Dakar) Très engagé pour la cause des enfants et des familles pauvres, l’organisation à but non lucratif, Afrikicks a remis un important lot de cadeaux à la fondation Youssou Ndour. Ce geste hautement symbolique traduit la volonté de Omarou Idrissa, fondateur d’Afrikicks, d’appuyer la fondation Youssou Ndour pour offrir une «merveilleuse fête de Noël» à tous les enfants en situation de vulnérabilité.

«A travers ce don, nous voulons soutenir l’action de la fondation Youssou qui s’est engagée pour la cause des enfants et des familles vulnérables. Nous avons apporté des chaussures, des jouets et beaucoup de matériels pour permettre à la fondation Youssou Ndour d’offrir une bonne fête de Noël à tous les en situation de vulnérabilité. C’est le début d’une collaboration que nous comptons pérenniser pour le plaisir des enfants », a déclaré Omarou Idrissa.

Birane Ndour, Directeur Général du Groupe Futurs médias, par ailleurs, représentant de la Fondation Youssou Ndour a magnifié à sa juste valeur, le geste de l’organisation Afrikicks. "Qui dit Noel pense forcément aux enfants. Et ce don de la fondation Afrikicks tombe à pic. Nous magnifions le geste et le choix porté sur la fondation Youssou Ndour.", a déclaré M. Ndour.



