vendredi 2 juillet 2021 • 73 lectures • 0 commentaires

International 35 mins Taille

L’ancien président sud-africain Jacob Zuma, condamné cette semaine à 15 mois de prison pour outrage à la justice, dépose un recours auprès de la Cour constitutionnelle.

Il a été condamné par la plus haute cour du pays pour avoir refusé de témoigner devant une commission d’enquête sur la corruption au sommet de l’État, et ce, malgré une injonction de la justice. Jacob Zuma demande à la Cour constitutionnelle, qui l’a condamné mardi 29 juin dans une décision sans appel, que le jugement soit « reconsidéré et annulé ». L'ex-président sud-africain devrait se constituer prisonnier d'ici dimanche.

Rfi