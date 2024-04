samedi 20 avril 2024 • 925 lectures • 0 commentaires

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué sa première visite en Gambie ce samedi. Accueilli par son homologue Adama Barrow, il a magnifié les relations entre les deux pays et a surtout assuré à son homologue qu’il ne fera pas moins que son prédécesseur à la présidence.

«Ce que le président Macky Sall a fait dans les relations entre nos deux pays, je ne pourrais faire que plus. De plus, nous sommes venus au pouvoir avec un projet panafricain auquel nous croyons, articulé autour d’une fraternité renouvelée et une solidarité renforcé», a assuré le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Président Gambien.

Le président Adama Barrow avait des relations extrêmement solides avec Macky Sall qui était comme un frère pour lui. Mais, le président Faye a tenu à le rassurer sur ce point : «Le frère que vous aviez au Sénégal, c’est celui-là qui est toujours au Sénégal. Il n’a changé que de morphologie.»

Le Sénégal ne déviera jamais de sa trajectoire dans la solidification de ses relations avec la Gambie insiste le nouveau locataire du palais présidentiel, qui a tendu la main au Président Barrow pour son soutien en faveur de la paix dans le sud du Sénégal.

«Je te tends la main pour te renforcer dans ta posture qui enracine la paix, la fraternité pour nos deux pays. Je sais que tu ne quitteras jamais cette posture. Et nous, de notre côté, nous ferons tout pour davantage t’encourager à œuvrer dans ce sens», a promis le Président Diomaye.

Le président Adama Barrow a lui aussi souligné que son pays et le Sénégal sont un et indivisible pays. «Ce n’est qu’ici que le Président vient pour une visite officielle et parle Wolof. Cela montre qu’il n’y a aucun d’autres pays qui sont pareils dans le monde», a-t-il magnifié.