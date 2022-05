lundi 23 mai 2022 • 646 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ces derniers jours, les cas de meurtre et d’agression ont fait monter, d’un cran, le sentiment d’insécurité à Dakar. Antoine Félix Diome, le ministre de l’Intérieur, qui s’est rendu à l’ancienne piste où a eu lieu un incendie mortelle, s’est exprimé sur les cas de violence.

"Au-delà des pompiers, les forces de défense et de sécurité sont là, à la disposition des populations pour leur apporter tout ce qui est nécessaire afin de leur garantir la sécurité. Ces temps derniers, vous vous en êtes rendus compte, un débat s’est posé sur ce sujet. Je voudrais expliquer qu’il s’agit de violences aussi bien dans des sphères professionnelles que privées. Mais au-delà, on a eu à avoir des vols à l’arrachée."



Le nouveau numéro d'aletrte



"C’est l’occasion pour moi d’annoncer qu’au-delà du numéro de la gendarmerie qu’est le 800 00 2020 les citoyens sénégalais auront désormais à disposition un nouveau numéro plus facile à retenir qu’est le 123. J’invite toutes les populations de Dakar et des autres régions du pays, à chaque fois qu’elles voient quelque chose qui nécessite d’appeler des secours ou que les forces de défense et de sécurité soient présentes, qu’elles le fassent immédiatement. Avec la police nous avons le 17 qui est fonctionnel. Et enfin avec les pompiers il y a le 18."



Aucun répit aux malfaiteurs



"Je voudrais le dire de façon très ferme ici. Aucun répit ne sera donné aux malfaiteurs. Il faut qu’ils comprennent que les braves populations qui vivent à la sueur de leur front auront l’assistance, le soutien et la protection de l’Etat. C’est le message que je voudrais apporter aux populations sénégalaises."