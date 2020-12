dimanche 13 décembre 2020 • 162 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'allègement des travaux de la femme en Casamance est devenu un volet important de la politique du gouvernement du Sénégal. Ceci pour bon nombre de femmes qui s’activent dans l’agriculture dans cette partie sud du pays, trouvent sa justification dans plusieurs faits.

D'abord, «la femme sénégalaiseconsacre en moyennedix (10) heures par jour auxtâches ménagères. C’estelle qui fait lescorvéesd'eauet de bois, de battage, de décorticage, de mouture, de cuisson, de lavage, de surveillance etsoinsauxenfants en plus destravaux de production. Ensuite, letraitement post-récolte, traditionnellementconfiéaux femmes, esttrès contraignantetcertainesopérationscommeledécorticageet la mouture sontquotidiensparcequelesproduits se conserventdifficilement.

Enfin, la femme doit participer activement au développement du pays et elle ne pourra le faire efficacement que si elle est libérée de sa condition actuelle», explique la dame Ndéye Fatou Goudiaby. Ainsi, lors de la visite du Gouverneur de la région dans les vallées, les populations avaient exprimé le souhait de disposer de matériels agricoles aux fins de faciliter les récoltes et d’alléger les travaux des femmes. C’est ce que le ministre du Commerce et des PME a compris. Le cri de cœur des populations entendu, Mme Aminata Assome Diatta a répondu ce dimanche à leur appel.

Elle a offertàcesdernières, gracieusement huit (08) batteuses, cinq (05) décortiqueusesettrois (03) caisses. La cérémonie de remise officielle de cematériel a eu lieu cedimanche 13 décembre 2020 à la gouvernance de Ziguinchor. Un acte qui a étéhautementsalué par les populations danscettepartieméridionaledu pays.

