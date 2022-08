Ahmadou Alamine Lô, Directeur de la Bceao : « Plus de 700 milliards FCFA de crédits n’ont pas été remboursés. »

iGFM - (Dakar) « Aujourd’hui, dans les livres des banques, nous avons plus de 700 milliards FCFA de crédits qui n’ont pas été remboursés », a expliqué Ahmadou Alamine Lô qui intervenait, ce 4 août, aux grands débats économiques de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (Cciad) dont le thème était centré sur l’accès au financement des Pme et Pmi.

La somme représente à peu près 12% de l'ensemble des crédits, a renseigné le directeur national de la Bceao du Sénégal.

« Aujourd'hui, il s'agit de voir comment faire pour mitiger les risques ? Comment faire pour permettre au secteur financier d'être rassuré », s'est-il interrogé.

Autres facteurs qui contraignent l’accès aux crédits, il s’agit des contentieux bancaires, mais le directeur national de la Beceao s’est félicité de la création du tribunal du commerce qui a un rôle de vider les nouveaux dossiers dans un délai de 90 jours.

Pour sa part, le président de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (Cciad), Abdoulaye Sow a rappelé la nécessité pour les acteurs concernés de saisir ladite juridiction pour une facilitation des contentieux.

Différents panels ont été également animés à l’occasion de ce rendez-vous économique avec des thèmes variés. La politique de financement des Pme et l’implication des structures publiques d’accompagnement ou les difficultés rencontrées dans le financement des Pme ou encore les solutions de financement ont fait l’objet de débats entre les différents opérateurs et directeurs de banque…

