La Police nationale vient de procéder à l’interpellation d'une mule, qui avait avalé plusieurs boulettes de cocaïne, à l'Aéroport international Blaise Daigne de Dakar (Aibd)

Hier vendredi, à 20 heures 10 minutes, les éléments de la Division opérationnelle de la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS), en collaboration avec ceux de la Cellule Aéroportuaire Anti Trafics (CAAT), ont procédé à l'interpellation d'une mule de sexe masculin à l'AIBD. L'interpellation de cette dernière fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état, du retour au Sénégal, le 09 février 2022, d'un expatrié qui serait lié à un vaste réseau de trafic international de cocaïne s'activant entre le Sénégal et l'Europe.



Puis, les éléments de la Division opérationnelle de la DOCRTIS ont menés d'amples investigations ayant permis de localiser son domicile sis à la cité SOPRIM et de l'identifier. Poursuivant les investigations, la police a appris dans le milieu interlope que son commanditaire établi en Italie, le préparait à convoyer de la cocaïne en suisse. C'est ainsi qu'après recoupement, des dispositifs de surveillance et de filature ont été mis en place depuis son domicile jusqu'à l'Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD). Et en relais avec la Cellule Aéroportuaire Anti Trafics (CAAT), il a été interpellé au niveau de l'aérogare.



Fouillé à corps, il a été découvert par devers lui, un passeport et une carte d'identité espagnole, authentiques après expertise, à son effigie et établis au nom d'une autre personne. Sur ces entrefaites, il a été soumis à un test urinaire qui s'est révélé positif. L'interrogatoire l'a finalement conduit à avouer qu'il devait convoyer de la cocaïne confectionnée sous forme de boulettes qu'il aurait ingurgitées. De suite, il a expulsé trois (03) boulettes accusant à la pesée, cent (100) grammes.



Acheminé à l'hôpital Principal de Dakar, le 26 mars vers 00 heure 30 minutes, aux fins de subir un examen médical, le rapport provisoire du médecin laisse apparaitre que près de trente-deux (32) boulettes resteraient dans son estomac. Ce qui ramènerait le nombre de boulettes ingurgitées par la mule à trente-cinq (35). Le processus d'extraction des boulettes de cocaïne suit son cours.



Il est placé en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, exportation de produit classé stupéfiant, détention et trafic international de stupéfiants, entente avec un réseau de trafic international de stupéfiants.