lundi 19 octobre 2020 • 298 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Crr), Abdoulaye Diouf Sarr et ses camarades ont condamné avec la dernière énergie, les propos tenus par le député, Aliou Dembourou Sow.

«La Convergence des cadres républicains (CCR) a suivi, avec stupéfaction et indignation la sortie de l’honorable député Aliou Dembourou Sow relativement aux propos incitant à la violence, et pouvant saper la cohésion nationale. La CCR condamne, avec la dernière énergie, de tels propos qui heurtent la bienséance et les valeurs cardinales sur lesquelles notre société s’est bâtie depuis plusieurs siècles. Ces genres de propos, qui n’honorent pas la République, doivent être définitivement bannis de nos comportements, surtout quand ils sortent de la bouche de hautes personnalités de l’Etat et d’acteurs politiques.», lit-on dans un communiqué reçu à iGFM.

Abdoulaye Diouf Sarr et les membres de la Convergence des cadres républicains rappellent à Dembourou Souw: «Quand on a la chance et le privilège d’être investi de responsabilités pour faire partie de ceux qui décident au nom du peuple, on a l’obligation d’avoir un comportement exemplaire, basé sur la retenue, la réserve et l’intégrité morale.