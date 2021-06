mardi 29 juin 2021 • 3875 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le parquet veut que les deux danseurs de Waly, qui ont été arrêtés pour attentat à la pudeur, restent encore en prison pour 6 mois.

S’il ne tenait qu’au parquet, les danseurs de Waly Seck resteraient en prison pour quelques mois encore. Lors de l’audience qui s’est ouverte ce mardi dans la matinée, le substitut du procureur a requis une peine de deux (2) ans dont six (6) mois de prison à l’encontre Ameth Thiou (Mouhamed Samb ) et Eumeudy Badiane pour attentat à la pudeur et acte contre nature. Le procès est en cours.

Ndeye Rokheya THIANE



