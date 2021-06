samedi 5 juin 2021 • 905 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La Gendarmerie a effectué un gros coup de filet ce samedi à l'ancienne piste. Elle a interpellé plus de 800 personnes, saisi de la drogue, des armes, etc.

C'est très tôt dans la matinée de ce samedi que les Pandores ont investi les lieux. Plusieurs fourgons et des véhicules d'intervention y ont devrsé les hommes en bleu. Certains armés jusqu'aux dents, d'autres accompagnés de chiens renifleurs.



Au terme de l'opération spectaculaire, plus de 800 personnes ont interpellées, des armes blanches saisies ainsi que de la drogue, renseigne la Gendarmerie. Elle informe aussi que des produits dangereux et un débit de boissson clandestin ont été découverts lors de l'opération menée par la Légion de Dakar.