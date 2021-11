Après le prix Goncourt, Mbougar remporte deux autres distinctions

vendredi 5 novembre 2021 • 378 lectures • 0 commentaires

Après avoir remporté le plus prestigieux titre de littérature francophone avec « la plus secrète mémoire des hommes », Mohamed Mbougar Sarr vient de remporter 2 premiers choix Goncourt sur 27 déjà attribués. Ceux de Pologne et de Roumanie. Les étudiants jurés ont voté en présence de leurs lauréats 2020 Hervé de Tellier à Cracovie et Miguel Bonnefoy à Bucarest.

Malgré la polémique autour du contenu qui, selon certains, fait la promotion de l'homosexualité, le roman de l'écrivain de 31ans continue de faire feu dans l'espace littéraire et semble être unanimement apprécié par les grands auteurs...

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor