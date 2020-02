Armement : un autre CN235 d’Indonesian pour l’Armée de l’air sénégalaise

IGFM -Pour renforcer son armada, l’Armée de l’air sénégalaise s’apprête à acquérir un autre CN235 d’Indonesian Aerospace. L’acquisition de ce nouvel avion portera le total de la commande du Sénégal à cinq CN235, dont deux (02) d’occasion et trois (03) neufs.

L’Armée de l’air sénégalaise renforce sa flotte. Elle va bientôt acquérir un autre avion de transport CN235 d’Indonesian Aerospace, après en avoir acquis plusieurs auprès du constructeur asiatique. Une bonne opération pour maintenir ses capacités de transport aérien. L’accord est presque à terme. Un représentant de PT Dirgantara Indonesia (Aerospace indonésien) a déclaré à Jane’s Defence Weekl, lors du Singapore Air Show la semaine dernière, que le Sénégal en était aux dernières étapes de la négociation d’un autre CN235, les négociations étant axées sur le financement, entre autres points. «Nous nous efforçons d’impliquer Eximbank dans le projet, conformément à l’objectif du gouvernement indonésien de favoriser une communauté propice aux exportations indonésienne», disait ce représentant du PTDI à Jane’s sous couvert de l’anonymat. Et concernant cette dernière acquisition, l’Armée de l’air du Sénégal est représentée par une «société belge anonyme», selon l’Indonesian Aerospace. Alors que dans le passé, c’est AD Trade Belgium qui avait facilité les ventes d’avions de l’Indonésie au Sénégal. Les deux multinationales, Indonesian Aerospace et AD Trade Belgium, ont travaillé ensemble pour vendre deux CN235 au Burkina Faso et un au Venezuela.

Avec une commande chiffrée à cinq CN235, dont deux (02) d’occasion et trois (03) neufs, l’Armée de l’air sénégalaise avait en janvier 2017, reçu un avion de transport CN235-220M d’Indonesian Aerospace, après qu’il avait été commandé en novembre 2014 via AD Trade Belgium. Ce contrat ayant été signé lors de l’exposition Indodefence, la même année. Cet avion du Sénégal a été livré dans une configuration à changement rapide qui lui permet d’être utilisé pour des missions de parachutisme, d’évacuation médicale de VIP et de transport de passagers. Et précédemment, la même armée de l’air avait acquis deux CN235 d’occasion, tous deux construits en Indonésie. Il s’agissait à l’origine de modèles commerciaux pilotés par la compagnie indonésienne Merpati Nusantara Airlines, mais ils ont ensuite été modifiés en configuration militaire CN-235-220M et livrés en novembre 2010 et août 2012 dans le cadre d’un contrat de 13 millions de dollars (environ 7 milliards 900 millions FCfa). L’un des CN235 a ensuite été vendu à la Guinée, rapporte l’Air Forces Daily. Puis en août 2017, le Sénégal avait commandé un CN235-200 pour la patrouille maritime via AD Trade Belgium ; et à la mi-2019, Indonesian Aerospace était en train de construire un CN235-220 MPA pour le Sénégal, il devrait livrer l’avion cette année.

IBRAHIMA KANDE

Mille et une Caractéristiques du CN235

L’Airbus Military CN235, anciennement dénommé Casa CN-235 (pour CASA-Nurtanio 235), est un avion tactique de transport biturbopropulseur, à cabine pressurisée, capable d’opérer sur des pistes courtes et non revêtues (ADAC). La version MPA sert d’avion de patrouille maritime grâce à un radar de recherche. Conçu au début des années 80, en coopération entre les sociétés espagnole CASA et le constructeur indonésien PT Dirgantara Indonesia (appelé à l’époque IPTN), le CN235 peut transporter jusqu’à 44 passagers, ou 4 palettes de fret en version cargo. Il a également la capacité de largage de parachutistes, pouvant sauter par les deux portes latérales arrière ou par la rampe, en ouverture automatique ou retardée. Le largage de fret est également possible. Pour les missions d’évacuation médicale, il peut accueillir jusqu’à 12 brancards, accompagnés d’une équipe médicale. Il assure également des missions de recherche en mer (largage de chaîne de secours), de surveillance maritime et de transport de Vip, avec des sièges de type avion de ligne à la place des banquettes latérales.

I.KANDE