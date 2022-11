jeudi 17 novembre 2022 • 25 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) S'il ya un député qui est en passe de marquer de manière admirable cette 14ème Législature, c'est bien Ahmed Youssouph Bengelloun.

Au niveau de l'Hémicycle, le parlementaire du Saloum et, non moins, Président du Conseil Départemental de Kaolack obéit bien à son appellation d'élu du peuple de par les préoccupation tenaces qu'il ne cesse de prendre en compte en faveur de nos populations.

Ce dimanche, il s'est encore fait l'avocat du monde universitaire et, notamment, des étudiants. Devant le ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation, M.Bengelloun, de dire: "Monsieur le ministre, je voudrais vous faire parvenir certains soucis des étudiants de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass( USSEIN) mais aussi des populations de Kaolack. Ils souhaitent l'achèvement dans les très brefs des travaux de cette université. Ils souhaitent également la finalisation de certains projets déjà entamés comme au niveau de l'Université Amadou Moctar Mbow de Diamniadio, Dakar)", a laissé entendre l'honorable député qui , de poursuivre:"Les étudiants souhaitent aussi la rénovation de certains centres ,l'intensification de la connectivité dans les Universités Virtuelles du Sénégal (UVS) mais également l'amélioration des repas servis aux étudiants. Le changement de certains opérateurs qui assurent les paiements des bourses des étudiants et la construction d'autres restaurants sont aussi une forte doléances des pensionnaires de ces temples du savoirs", a-t-il dit devant le Pr Docteur Moussa Baldé.