iGFM-(Dakar) Malgré les assurances des médecins sénégalais qui jugent faible le risque d’hémorragie ou de coagulation sanguine lié au vaccin AstraZeneca, une première victime a été enregistré. Mamadou Sèye a piqué une crise d’AVC après la prise du vaccin AstraZeneca le 12 mars 2021.

«Mon père a eu une crise d’Avc après juste avoir pris le vaccin AstraZeneca. Mon papa était actif. Quand il a pris le vaccin, il est tombé malade la nuit. Le lendemain matin, nous l'avons trouvé dans sa chambre, il s’était affalé par terre, inerte. Si on n’était pas venu le voir, il allait mourir. Nous l'avons évacué d’urgence à l'hôpital de Yeumbeul où on lui avait administré le vaccin AstraZeneca. Il était complètement paralysé", informe son fils Élimane Sèye.





Et de poursuivre : "Après les premiers soins, on nous a envoyé une ambulance sans médecin. On lui a fait un scanner. Après, ils nous ont demandé de retourner à la maison. Quand on est arrivé, on a constaté que mon père semblait déjà partir. On l'a pris encore pour l'évacuer à l'hôpital Abdoul Aziz Dabakh sis aux Parcelles Assainies. Je suis retourné à l'hôpital où mon père a été vacciné pour avoir la confirmation et la certitude devant le médecin. J'ai trouvé sur place le médecin-chef Dièye. Il m’a confirmé que mon père a pris le vaccin AstraZeneca».





Élimane Sèye de conclure son récit : «C’est le lendemain que mon père est tombé malade et les résultats des analyses révèlent que mon père a eu une crise d'AVC





