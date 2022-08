vendredi 26 août 2022 • 159 lectures • 0 commentaires

Ce vendredi a eu lieu la cérémonie de clôture des séminaires de l’édition 2022 du programme de formation en pays tiers de la Jica. Celle-ci s’est tenue au centre de formation technique et professionnel Sénégal – Japon, où plusieurs nationalités, qui ont participé à la formation, ont reçu leur diplôme. Et la formation a été axée sur plusieurs thèmes relevés par le Directeur du Cfpt.

«Les 8 thèmes abordés cette année couvrent des secteurs importants et variés dans des domaines prioritaires, pour la satisfaction des besoins de nos pays respectifs. C’est ainsi que tous les domaines d’activité et de compétence du Cfpt ont été sollicités pour proposer des thèmes relevant du domaine pointu du froid industriel, de l’administration des réseaux informatiques, de l'automatique, de la conception et réalisation mécanique, dans les systèmes de diagnostic automobile, de la maintenance mécanique, des mini centrales solaires et de la conception réalisation dans la chaudronnerie», a indiqué Babacar Seck, Directeur du Cfpt.



De son côté, l’Ambassadeur du Japon au Sénégal a magnifié l’aboutissement de la formation qui a rassemblé plusieurs fils du continent: «Je suis vraiment impressionné par la performance dont vous avez fait montre. Cela montre votre volonté de faire partager votre savoir-faire technologique entre vos pays. Le Japon n’a rien du point de vue ressources naturelles. Pas de pétrole ni de gaz. Il n’y a que la population et elle est la base de notre développement. C’est pour cela que le Japon attache de l’importance à l’éducation et la formation professionnelle», a indiqué son excellence Osamu Izawa.