samedi 24 octobre 2020 • 94 lectures • 0 commentaires

Actualité 53 mins Taille

iGFM-(Dakar) À Diégoune, dans le département de Bignona, M.B. Sané a tué par accident, son petit frère dans son champ d’arachide, avec un fusil de chasse. Il l’a confondu à un singe. Les faits ont eu lieu jeudi dernier vers les coups de 11 heures..

« J’ai constaté un mouvement dans un buisson et j’ai pensé que c’était un singe et du coup, je n’ai pas hésité à tirer. Après je me suis rendu compte que c’était une personne à travers son cri et que c’était mon petit frère », a-t-il reconnu.

La victime, âgée de 44 ans, se nomme Adama Sané, plus connu sous le nom de “Damayé”. Le corps sans vie est déposé à la morgue du poste de santé de Thionk-Essyl. Une enquête est ouverte pour élucider les véritables circonstances de cet accident. L’on se souvient qu’un homme a été tué dans ce même village à bout portant par des individus non encore identifiés, il y a de cela un peu plus d’un mois.