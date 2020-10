vendredi 2 octobre 2020 • 49 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le maire de la commune de Bignona Mamadou Lamine Keita et le secrétaire général du ministère des Transports, Aubin Sagna ont été la grande attraction, hier, lors du CDD qui a été présidé par le Préfet de Bignona Babacar Ndiaye.

Tous les deux se réclamaient la paternité du projet de modernisation du transport urbain de la commune de Bignona. Le comité départemental de développement qui avait l’allure d’un méga-meeting, a été placé sous haute surveillance de la gendarmerie. D’ailleurs pour accéder à la salle de réunion qui s’est tenue au centre de réinsertion sociale de Bignona communément appelée «Santa Barbara», il fallait montrer patte blanche tellement l’entrée était surveillée par les hommes qui avaient déplacé de Ziguinchor deux pick-up pour que l’ordre puisse régner lors de cette réunion. Les deux camps adverses qui se regardent depuis très longtemps en chiens de faïence à Bignona, avaient tous sonné la grande mobilisation.

Et pourtant, à en croire le Préfet du département Babacar Ndiaye qui a présidé la rencontre sur la faisabilité du transport urbain dans la commune, c’est le CETUD qui a mis à la disposition des acteurs du transport de la commune de Bignona, quatre (4) lignes de neuf (9) véhicules pour la phase pilote.

Si pour le secrétaire général du ministère des Transports Aubin Sagna le processus a démarré avec lui en 2016, «j’ai assisté à une discussion entre un pêcheur et un revendeur de poisson. Le pêcheur disait que c’est lui qui était le premier à voir le poisson et le revendeur à son tour disait que c’était lui le premier à apercevoir le poissons. Nous allons laisser les gens juger. Dans tous les cas, j’ai mis en place ce programme depuis 2016 avec le CETUD. Personnellement, j’ai eu à donner des véhicules un peu partout au Sénégal. A Ziguinchor, c’est moi qui suis venu deux fois, au nom du ministre du Transport, pour donner des véhicules. Considérant tout ceci, j’ai cru que Bignona méritait également ces véhicules », dira Aubin Sagna.

Dans sa réponse, le maire Mamadou Lamine Keita a estimé qu’il était la seule personne dans sa commune à être demandeur de ce projet important. «C’est depuis 2017 que j’ai sollicité la venue de ce projet dans ma commune où je ne peux être le seul demandeur au nom des populations. C’est sur la base d’une demande appuyée, suivie et formulée qu’aujourd’hui le CETUD est venu à Bignona. La preuve, c’est à moi qu’on a demandé de définir les arrêts «Jakarta» et voir comment on va les aménager», a répondu Mamadou Lamine Keita.

Ainsi, ledit projet de modernisation du transport urbain de Bignona a fini d’installer une vive polémique entre les partisans de l’actuel maire de Bignona Mamadou Lamine Keita et le secrétaire général du ministère des Transports Aubin Sagna qui a annoncé sa candidature à la mairie de Bignona au grand malheur des populations de Bignona. «La honte. Au lieu que nos politiciens travaillent pour le développement économique et social de notre département, ils se crêpent le chignon et se chamaillent pour la paternité d’un projet», se désolent les Bignonois.

IGFM