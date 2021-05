Biram Diop- "Le ministre Oumar Gueye est juge et parti dans le redécoupage administratif..."

iGFM - (Dakar) Le président du comité scientifique pour la communalisation de Kounoune et Keur Ndiaye Lô, Biram Diop, est l'invité de votre émission 13 Mn. Il revient sur le projet de redécoupage administratif du gouvernement. Il estime que le ministre des Collectivités Territoriales, Oumar Guèye et maire de Sangalkam est juge et parti dans ce projet.

Publié par Harouna Fall editor