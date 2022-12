vendredi 9 décembre 2022 • 107 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Des bandits lourdement armés et encagoulés ont fait irruption hier jeudi entre 9 heures et 10 heures sur l'axe Gathiary-Kidira dans le département de Bakel, région de Tambacounda.

Après avoir dépouillé les Indiens de leurs biens et emporté la somme de 60 000 FCFA, ils ont abattu le chauffeur du nom Moussa Goribé. Le maire de la commune de Gathiary, Diadji Savané, visiblement très amer a laissé exploser sa colère.

" Nous ne cessons de réclamer une brigade de gendarmerie ou un cantonnement compte tenu de la situation qui prévaut au Mali qui est frontalier à Gathiary. Les seules brigades se trouvent à Kenieba et à Kidira ", constate-t-il' d'emblée. Arrivé sur les lieux de l'attaque à quelques encablures de sa commune, le maire n’a pas occulté cette demande pressante des habitants de voir la création d'une nouvelle brigade au grand bonheur des populations qui ne parviennent plus à dormir à poings fermés à cause du phénomène du vol de bétail et des attaques à mains armées devenus récurrents dans la zone.



Selon Diadji Savané, la brigade de gendarmerie permettra de faire face au vol de bétail et au grand banditisme qui hantent le sommeil des populations. Le maire a par ailleurs évoqué le manque d’infrastructures routières. Selon lui, « L'arrondissement de Kenieba doit être désenclavé. Il n'y a aucune route. En période d'hivernage, les populations ne peuvent plus se ravitailler car toutes localités sont coupées du Sénégal jusqu'au mois de décembre ».