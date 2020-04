Brouille aux Aéroports du Sénégal : les travailleurs interpellent le chef de l’Etat

iGFM – (Dakar) – Rien ne va plus entre le syndicat des personnels des aéroports du Sénégal et le président du conseil d’orientation. Les agents accusent l’autorité de les avoir privé d’assurance maladie dans ce contexte de covid-19 en « refusant tout simplement de renouveler le document qui permet à plus de 163 citoyens sénégalais et leurs familles de se soigner, d’acheter des médicaments. La situation est particulièrement pénible pour ceux qui, vivent avec de lourdes pathologies chroniques et qui ne doivent pas interrompre leurs soins ou leurs traitements médicamenteux ».

La conséquence de cette décision est la suppression du compte 632 « où sont logées les rémunérations de certains travailleurs de l’agence. » Pour sauver les emplois de ces travailleurs touchés par cette mesure, Djibril Saakho, le secrétaire général du syndicat du personnel des aéroports du Sénégal et ses camarades interpellent le chef de l’Etat Macky Sall qui » a eu l’ingéniosité et la prévenance de trouver plus de 200 milliards pour réhabiliter les aéroports secondaires et sauvegarder ainsi notre outil de travail. »

D’après le communiqué du syndicat des personnels des aéroports du Sénégal parvenu à Igfm, « le projet de renouvellement de notre assurance maladie a été ficelé et transmis au président du conseil d’orientation (Pco) pour approbation et signature, depuis le mois de février 2020. Il refuse de le signer sous prétexte que la direction générale n’aurait pas encore répondu aux quatre questions que le conseil d’orientation lui aurait adressée par la voix de son président. Entre temps, ces quatre questions sont devenues onze questions. Excusez du peu! ».

Les travailleurs ne comprennent pas qu’un de ces points exige la dissolution du compte 632. « En d’autres termes, le Pco demande le licenciement de travailleurs qui sont principalement préposés au nettoiement, au gardiennage et constituent l’essentiel du personnel de certains aéroports secondaires et cela, depuis la saignée de bras qualifiés que nous subi de plein fouet lors du transfert des activités de l’Ailss vers l’Aibd », ont dénoncé les agents des aéroports du Sénégal. Sur ce chapitre, le syndicat du personnel des aéroports du Sénégal interpelle le chef de l’Etat Macky Sall qui, « récemment a édicté une ordonnance pour interdire tout licenciement par ces temps de covid-19 ». Les agents des Ads disent être « ulcérés par par l’incroyable aptitude de Ibra Ndiaye, le Pco à passer outre les remords de la conscience pour laisser croupir dans la précarité sanitaire 163 citoyens responsables de famille aun moment où sa couverture maladie est garantie par l’Asecna, sa boite d’origine.

Les personnels des aéroports du Sénégal ne veulent pas être victime des déboires du Pco avec la direction générale comme il a eu à l’évoquer dans une entretien qu’il a accordé aux syndicalistes. « Au cours de ce entretien, il s’est plaint du non-paiement de primes qu’aucun texte de loi, ni aucun règlement ne lui attribut formellement. » Les syndicalistes qui disent armés de lucidité et sérénité, ont mis en garde le Pco contre « un raidissement insensé et un enlisement à plus d’un titre, préjudiciable aux travailleurs qu’il ne faut prendre pour un menu fretin. Ne laissons pas ce deadlock inédit dans l’histoire des aéroports du Sénégal, nous faire perdre la compassion et l’empathie qui font de nous des êtres humains », peut on lire dans le communiqué.

Les personnels des aéroports du Sénégal très déterminés, disent ne pas comprendre l’attitude du Pco et n’accepterons jamais de laisser des mères et pères de famille sombrer dans la précarité sanitaire, dans ce contexte de covid-19.

IGFM