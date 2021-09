vendredi 24 septembre 2021 • 848 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) À Touba où il s'est rendu hier, le député Pape Diop, qui fut président de l’Assemblée nationale, s’est aussi exprimé sur l’affaire du trafic présumé des passeports diplomatiques.

«Pour clarifier cette affaire il faudra lever l’immunité des députés. La Justice aussi doit se saisir de l’affaire et la traiter convenablement pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Parce que moi, il y en a qui m’ont dit que cette affaire ne se limite pas à ces deux députés.



Il y a d’autres députés qui se marient, puis vont chercher un certificat de divorce, disent qu’ils ont divorcés et trouvent une autre personne à qui ils cherchent un passeport diplomatique. Mais cela doit être bien scruté. Que ceux qui sont concernés soient tous arrêtés. Ces passeports appartiennent au Sénégal.»