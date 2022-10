lundi 24 octobre 2022 • 139 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Neuf otages, dont cinq prêtres catholiques et une nonne, ont été libérés samedi plus d'un mois après avoir été enlevés, dans l'ouest anglophone du Cameroun.

Neuf otages, dont cinq prêtres catholiques et une nonne, ont été libérés samedi plus d'un mois après avoir été enlevés dans l'ouest anglophone du Cameroun en proie depuis près de six ans à un conflit séparatiste, a annoncé lundi l'église catholique.



« J'annonce avec beaucoup de joie la libération des neufs personnes enlevées », s'est réjoui Mgr Aloysius Abangalo Fondong, évêque de Mamfe, chef-lieu du département, dans un communiqué transmis à l'AFP.



Avec RFI