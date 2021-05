mercredi 26 mai 2021 • 402 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les Professeurs Ahmadou Aly Mbaye et Ismaïla Madior Fall ont été nommés présidents de Jury du concours d’agrégation du CAMES. La nouvelle vient d’être rendue publique.

Actuel recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Professeur Ahmadou Aly Mbaye est un ancien doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion de l’UCAD. Éminent économiste connu pour ses travaux et sa contribution au développement du continent et en particulier, de l’enseignement supérieur. Il a, notamment pris part à la conception et à la mise en œuvre de différents projets de recherche en Afrique et ailleurs dans le monde.

Quant au Professeur Ismaila Madior Fall juriste connu en Afrique et dans le monde, ancien ministre de la justice et actuellement ministre d’Etat à la Présidence de la République, il est toujours actif à l’Université où il donne des enseignements au doctorat, encadre des thèses et prend part aux sessions de préparation des candidats au concours d’agrégation.

ils seront tous deux présidents de Jury du concours d’agrégation du CAMES. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, le concours d’agrégation se déroulera, pour la première fois, en bimodal : les deux premières épreuves (sous-admissibilité et admissibilité) auront lieu en distanciel et l'épreuve finale (admission) en présentiel à Bamako au mois de novembre.