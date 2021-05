mardi 18 mai 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) va participer, demain mardi 18 mai 21, à Ziguinchor, au CRD qui sera présidé par le Ministre du Commerce et des PME, Mme Aminata Assome Diatta.

Une rencontre qui va se tenir dans la salle de réunion d’un hôtel de la place et qui entre dans le cadre du lancement de la campagne de commercialisation de l’anacarde pour l’année 2021.

L’implication de la DER/FJ, à en croire les acteurs de la filière anacarde, a été déterminante pour la réussite de la campagne 2020 dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Fatick.

Dans un contexte où il y avait un repli des acteurs étrangers qui intervenaient dans la filière en raison de la pandémie de la COVID-19, «la DER/FJ avec ses institutions financières partenaires, avait mis à la disposition des jeunes et femmes de ces régions, une ligne de financement de 12 milliards de FCFA pour favoriser l’exportation et la transformation de la noix de cajou », explique Pape Amadou Sarr, Délégué général de la DER. Pour rappel, la DER/FJ intervient sur tous les maillons de la chaîne de valeur : production, collecte, transformation et exportation.

Au cours du CRD «le Délégué général M. Papa Amadou Sarr reviendra sur les résultats de 2020 et annoncera les actions prévues par la DER/FJ pour la campagne 2021», nous a-t-on appris.

