iGFM - (Dakar) Abdoulaye Diouf Sarr, qui battait campagne hier dans la capitale, a chargé l’opposition, notamment Khalifa Sall et Cie.

«Travailler pour Dakar c’est différent d’utiliser Dakar pour combattre le pouvoir en place. À certains on a confié Dakar depuis 2009», a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr hier.



Le candidat à la mairie de Dakar qui semble s’adresser à Khalifa Sall et ses camarades, déclare que ces derniers n’ont déroulé aucun projet en direction des 19 communes. «Et pourtant la ville a des ressources. En moyenne plus de 51 milliards de francs Cfa par année», dit-il.



De son avis, ceux qui ont occupé la mairie de 2009 à nos jours, ont utilisé la ville pour engager des tiraillements et combats contre l’Etat central.



"Si vous voulez combattre l’Etat central allez créer un parti politique. Mais quand la population dakaroise vous confie sa ville, vous devez travailler pour elle. Construire de bons lycées, des centres de santé, les équiper et venir en appoint à l’Etat dérouler des projets pour faire de Dakar la capitale la plus propre d’Afrique et la plus sûre», dit-il.



Lui, compte créer de l’emploi pour les dakarois. Ce, à travers son programme «Dakar Bu Bess».