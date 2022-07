mercredi 13 juillet 2022 • 199 lectures • 0 commentaires

Wallu Sénégal a déposé deux récriminations sur la table du Président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel. En effet, il indique qu’une de ses déclaration a été censurée et le préfet de Dakar leur a refusé le droit de s’exprimer devant l’assemblée.

«Dans l'émission diffusée le dimanche 10 juillet 2022, pour le compte de la Grande Coalition Wallu Sénégal par son Mandataire National Mamadou Lamine Thiam, dans le cadre de la campagne électorale, l'expression inter coalition Wallu Yewwi, prononcée à de nombreuses fois, a été amputée par le CNRA, alors qu'elle figurait bien dans l'enregistrement après montage validé par la RTS», dénonce Wallu Sénégal.



Dans son document adressé au président du Cnra, la coalition explique que le député Mamadou Lamine Diallo, Président de la commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports a été interdit par les forces de défense et de sécurité, de faire sa déclaration devant l'Assemblée nationale, à diffuser le mardi 12 juillet 2022. Ce, dans le cadre de la campagne électorale.



«Le Préfet de Dakar informé, estime qu'il faut prévenir les autorités 24 heures à l'avance pour toutes activités sur la voie publique. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une déclaration et non d'une réunion électorale évoquée à l'Article L59, Alinéa 2 du Code électoral», explique Wallu. Des faits qu’elle juge «extrêmement graves.»