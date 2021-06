CAN 2021 : le dernier qualifié connu, ce lundi

lundi 14 juin 2021 • 249 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Avec près de trois mois de retard, on connaîtra enfin lundi le 24e et dernier qualifié pour la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022).

Après le report de leur match initialement prévu fin mars à Freetown, la Sierra Leone et le Bénin se disputeront en effet le dernier ticket en jeu à partir de 16h en temps universel (18h en France) au Stade Général Lansana Conté de Conakry, en Guinée. Un point suffira aux Ecureuils pour se qualifier, tandis que la Sierra Leone aura impérativement besoin de s’imposer pour passer, soit sur le score de 1-0, soit avec au moins deux buts d’écart si le Bénin venait à marquer (sinon les Ecureuils, vainqueurs 1-0 à domicile à l’aller, passeront tout de même au bilan des confrontations directes).

Rappelons qu’en mars, ce match avait été annulé après que les visiteurs soient tombés dans ce qui s’apparentait à un guet-apens avec 5 joueurs cadres soi-disant testés positifs au Covid-19 à la dernière minute, et donc privés de match. Tous ont pourtant été testés négatifs à leur retour en club… Alors que les deux fédérations réclamaient une victoire sur tapis vert (le Bénin pour conduite antisportive, la Sierra Leone en raison du refus des Ecureuils de se présenter sur le terrain), la Confédération africaine de football (CAF) et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ont tranché et décidé que le match aura bien lieu, mais sur terrain neutre (et à huis clos), ce qui enlève un avantage aux Leone Stars.

Pour l’occasion, le Bénin comptera sur son défenseur central Olivier Verdon, ménagé lors du match amical contre la Zambie (2-2) et qui a récemment repris l’entraînement, tandis que le gardien numéro trois, Chérif Dine Kakpo, a été testé positif au Covid-19. Mais l’heure n’est pas à l’inquiétude pour le reste du groupe puisque le portier avait été mis à l’isolement et il n’a pas effectué le déplacement en Guinée. De son côté, la Sierra Leone mise sur plusieurs nouveaux, dont le binational Sullay Kai Kai, attaquant de Blackpool (D3 anglaise), pour tirer son épingle du jeu. Dénouement imminent !

Le classement du groupe L : Nigeria 14 points (qualifié), Bénin 7 pts (un match en moins), Sierra Leone 4 pts (un match en moins), Lesotho 3 pts

Les 23 qualifiés connus : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie, Soudan, Zimbabwe.

Avec Afrikfoot

Publié par Mamadou Salif editor