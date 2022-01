lundi 10 janvier 2022 • 462 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) En conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a fait le diagnostic de la victoire difficile (1-0) de ses joueurs contre le Zimbabwe, lundi, à bafoussam, à l'occasion de la première journée de la CAN 2021.

"Je m'attendais à une victoire difficile. Je suis sur les terrains depuis six ans, partout où vous allez les choses progressent, les équipes travaillent. Donc, il fallait s'attendre à un match difficile. Tous les matchs sont difficiles. Malgré nos absences, on a réussi à gagner. On a la chance d'avoir de grands joueurs dans le groupe", a-t-il analysé en conférence de presse.



L'axe central, la satisfaction



"L'axe central, dans ma tête je pensais que Kouli n'allait pas être apte. On a anticipé et pris les devants. On a su gérer devant les attaquants du Zimbabwe qui nous ont mis en difficulté. Abdou Diallo, Abou Cissé ont été bons. De même que Ballo Touré et Ibrahima Mbaye. Je suis satisfait d'eux."



Le manque de concentration de Diallo



Diallo manque parfois de concentratation. Ce qu'il faut rectifier et continuer à travailler avec cette nouvelle charnière, qui joue pour la première fois ensemble. Mais, mentalement, c'est bien de ne pas encaisser de but. les automatismes seront pas là du jour au lendemain. Il faudra revoir ce qui n'a pas marché avant le prochain match. Je pense qu'on aurait plus être efficace et marquer."

