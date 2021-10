vendredi 22 octobre 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Amicale des Femmes de l’ARTP (AFARTP), dans le cadre des activités de ce mois d’octobre rose, a initié, le vendredi 22 octobre 2021, une matinée de sensibilisation sur le cancer du sein en collaboration avec l'Association Cancer du sein Sénégal.

Ladite matinée, animée par le Dr Cheikh Tidiane Diarra, Gynéco-obstétricien, Chirurgien et Cancérologue, s’est déroulée dans les locaux de l’ Autorité de régulation, sis aux Mamelles.

Dans son mot de bienvenue, Madame Mbaye née Fatoumata Binetou Khouma, présidente de l’AFARTP, a témoigné toute sa gratitude à l’endroit du Dg de l’ARTP.

« M. Abdoul LY est présentement en voyage mais il a donné des instructions nécessaires pour la réussite de l’événement. Nous le remercions pour son engagement sans cesse renouvelé à l’endroit de notre amicale», dira t-elle.

La présentation du Dr Diarra était très intéressante, instructive, pleine d’humour et d’interactions positives.

L’assistance a beaucoup apprécié. Les femmes de l’ARTP en redemandent.

Et il n’y avait pas que de la sensibilisation sur le cancer du sein. L’AFARTP, fidèle à sa ligne de conduite qui repose essentiellement sur le social, a procédé à la remise d’un chèque d'une valeur d'un million cinq cent mille (1.500.000) francs cfa pour l’achat de 100 kits de mammographie destinés à des femmes du monde rural.

Le chèque a été remis à Madame Kébé née Mame Diarra Guéye, présidente de l’Association Cancer du Sein Sénégal.

Cette dernière s’est félicitée de ce geste « vital » et de haute portée sociale de l’AFARTP qui sensibilise et aide des femmes à se faire dépister du cancer du col de l’utérus et du Cancer du Sein en collaboration avec les associations de lutte contre cette pathologie.

Par ces bonnes actions, les Femmes de l’ARTP ont juste sacrifié à une vieille traduction en faveur des couches sociales défavorisées.

Juste rappeler que l’AFARTP est régulièrement au chevet des enfants atteints de Cancer et admis au Service Oncologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec.

Et ce n’est pas tout, l’association est aussi en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus.

Par le biais du Directeur Général de l’ARTP, Monsieur Abdoul LY, elle avait fait parvenir au « Fonds Force Covid-19 » sa modeste contribution avant de venir en aide plus tard à des établissements scolaires, triés sur le volet, dans la Banlieue dakaroise dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

Portée sur les fonts baptismaux le 8 mars 2007, l’AFARTP fait régulièrement des dons dans les daaras et pouponnières de la capitale et dans les régions, sans compter une opération annuelle de don de sang avec le concours du Centre National de Transfusion Sanguine, entre autres actions en faveur des couches sociales défavorisées.