mercredi 21 octobre 2020

En France, l’islam et les musulmans sont au cœur de tous les débats, depuis la mort de Samuel Paty, le prof qui enseignait des caricatures dites du prophète Mohamed à ses élèves. Aux français qui évoquent la liberté et le droit de blasphémer, Abdoul Mbaye oppose le respect envers notre religion. Ci-dessous sa tribune.

''On ne peut choisir chaque année dans son cours de manquer de respect à une religion sous quelque prétexte que ce soit'.'

«Un crime est toujours odieux et doit être dénoncé et puni. Cette fois le meurtrier a été abattu à Conflans. Mais il convient de rappeler qu’en environnement laïc on ne peut choisir chaque année dans son cours de manquer de respect à une religion sous quelque prétexte que ce soit.

Ce rappel d’attitude est nécessaire aux enseignants. Faire sortir de la classe ceux dont on s’apprête à agresser la religion n’est pas la bonne attitude. C’est plutôt la pleine conscience d’une limite que l’on s’apprête à dépasser. Apprenons, et aussi aux enfants que nous formons , à nous respecter les uns les autres.»