iGFM - (Dakar) Le MEDS a célébré ce Samedi 2 Juillet 2022, la 17e édition des Cauris d’Or, « La Constance ». A l’occasion de cette prestigieuse cérémonie, organisée depuis près de deux décennies, M. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), a été honoré. Pour cette année, il est désigné lauréat du cauris d’or du secteur privé national.

Prenant la parole le président de la CCIAD, a magnifié cette belle initiative, visant à récompense les plus performants dans chaque secteur

« Tout d’abord je remercie Dieu. Je remercie aussi le MEDS qui m’a nominé. Je pense que je ne peux que remercier le jury, ainsi que mon ami et frère, le président Mbagnick Diop. Mais aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour parler du projet que nous avons lancé la semaine passée avec CGF Bourse. Le Secteur Privé Sénégalais a été invité à la Chambre de Commerce de Dakar, la semaine passée. Et ce, pour essayer de voir qu’est ce qu’on peut faire pour pour aider les Sénégalais à épargner. Je sais que les gens épargnent beaucoup mais, cette organisation nous fait défaut. Donc, nous avons pensé qu’en faisant cela et en partageant le projet avec tous les membres du secteur privé, nous toucherons les chefs d’entreprise et réussirons à les sensibiliser. Nous pouvons collecter des milliards, mais cela dépend d’abord de nous même. La chambre de commerce invite tout le monde. Mais, surtout les chefs d’entreprise », a-t-il dit lors de son allocution.