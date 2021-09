mercredi 29 septembre 2021 • 445 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A l’heure où la troisième vague semble être enterrée au Sénégal, le chef de l’Etat a émis une réflexion sur la gestion de la covid. Tant au niveau national que mondial.

"La crise de la COVID-19 nous a appris que nous devons renforcer notre capacité collective à anticiper, prévenir et gérer des risques complexes tels que les épidémies, les cyberattaques massives, les catastrophes environnementales ou d'autres événements imprévus.



Les organisations internationales ont été édifiées pour résoudre des problèmes interétatiques et non des problèmes qui transcendent les frontières, comme les crises financières, les pandémies, le terrorisme, les réseaux criminels, le changement climatique.



Nous devons donc moderniser nos institutions multilatérales, les adapter à nos objectifs et mieux les doter pour faire face aux défis mondiaux et intergénérationnels auxquels nous sommes confrontés."