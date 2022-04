vendredi 1 avril 2022 • 116 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Léna Sène était à l’honneur ce jeudi à l’Institut Supérieur de Management (ISM), lors d’une cérémonie de remise de Certificat de reconnaissance. Elle était invitée par le Dr Omar Thiam Directeur Ecole de Management et de Recherche.

La dame, spécialiste en finances, donne l’information sur sa page Facebook : « C’est avec beaucoup de plaisir et une grande humilité que j’ai remis, ce jeudi, le Certificat de Reconnaissance à plus d’une trentaine d’étudiants en MBA à l’institution ISM Dakar, pour leur implication volontaire et exceptionnelle dans le déroulement des programmes de Master MBA au titre de Responsable de Classe », informe-t-elle.

Avant d’encourager les lauréats qui, dit Mme Sène, « sont des jeunes hommes et femmes à encourager et à accompagner, pour qu’ils puissent accomplir leurs rêves de devenir de vrais leaders ».

« Nos espoirs en vous sont réels. Bonne chance pour la suite… », leur lance-t-elle pour finir.