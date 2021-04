mercredi 21 avril 2021 • 78 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Monsieur Idrissa Seck, les membres du bureau et les Conseillers annoncent avec regret le décès de l'honorable Conseiller Sadio Danfakha.

Le décès est survenu le mercredi 21 avril 2021 à Saraya. L’enterrement est prévu le Jeudi 22 Avril 2021 à Madieri.

Honorable Sadio Danfakha était un conseiller exemplaire, compétent et dynamique. Il était très engagé pour le Sénégal, le CESE et son parti l’APR. lI a toujours fait preuve d’humilité, de courtoisie, de rigueur et d’une assiduité remarquable lors des sessions.

Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental et l’ensemble de ses collaborateurs présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches, à Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, à tous les Conseillers et personnels du CESE, ainsi qu’au peuple sénégalais.

Qu’Allah (SWT) l’Accueille en Son Paradis, amen.