mardi 16 mars 2021 • 450 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le Synpics est préoccupé par la situation des travailleurs de la Radio Dunyaa FM, obligés pour obtenir gain de cause de procéder à une cessation de travail ce 15 Mars.

Depuis sept mois pour la plupart des travailleurs, point de salaire versé par une Direction qui en plus joue au dilatoire, refusant de répondre administrativement à un courrier adressé par les travailleurs pour réclamer leur dû.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Le Synpics se désole de cette situation d'autant que le groupe Excaf, propriétaire de la Radio Dunyaa FM est attributaire de marchés liés à la transition numérique (TNT) et à la commercialisation des décodeurs, au nom de la préférence nationale.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



De plus, Dunyaa Fm l'une des radios privées les plus anciennes et pilier du groupe, ne mérite pas un tel sort, son fondateur (paix à son âme) étant un des pionnier d'une presse privé et libre.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Le Synpics suit la situation avec beaucoup d'attention et appelle la direction à rencontrer les travailleurs et leur payer ce qui est dû.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



La rédaction de la radio dunyaa FM a entamé un mouvement d'humeur ce lundi 15 mars. Une correspondance a été adressée à la direction sans réponse sur la situation des journalistes. L' administration nous doit sept (7 )mois d'arrières de salaire et nous sommes restés quatre (4) mois sans percevoir nos salaires. Alors suite à cela, nous avons décidé de faire une cessation de service.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">