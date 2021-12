jeudi 2 décembre 2021 • 347 lectures • 0 commentaires

Le cadre unitaire de l'Islam, après Yéwi Askan Wi et le président Macky Sall, a rencontré les responsables de la coalition Wallu Sénégal. Cheikh Ahmed Tidiane Sy et Cie ont été reçus hier mercredi au Siège du PDS.

Dans une note diffusée au terme des discussions, la coalition qui regroupe le Pds et Cie, informe qu'au cours de la rencontre, elle a tenu à rappeler les positions que les entités membres ont toujours adoptées en faveur de la paix, condition de stabilité nationale.



Elle dit avoir réaffirmé sa position constante pour la paix et s’est engagée à poursuivre les discussions pour atteindre les objectifs. "La délégation a précisé qu’il s’agissait de consultations", précise-t-elle.



Pour rappel, les responsables de la coalition Yéwi Askan Wi avaient déclaré qu'ils ne signeraient aucune charte de non violence. Parallèlement, le président Macky a, lui, assuré que sa coalition la signera pour contribuer la dynamique contre la violence.