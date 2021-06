Cheikh Mbacké Barra Dolly: "C'est un projet de loi liberticide"

vendredi 25 juin 2021 • 205 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM-(Dakar) Le président du Groupe parlementaire libéral, Cheikh Mbacké Barra Dolly a qualifié de «loi liberticide», le projet de loi examiné ce vendredi par les députés et portant modification du code pénal et du code de procédure pénal. «C’est un mauvais projet de loi. L’objectif visé par l’Etat est la destitution des partis de l’opposition et le musèlement des adversaires du régime avec cette loi sur le terrorisme. Il faut retirer ce projet de loi», a regretté le député libéral.

Cet article a été ouvert 205 fois.

Publié par Birame Ndour editor