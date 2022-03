mardi 22 mars 2022 • 1929 lectures • 2 commentaires

Le célèbre journaliste Cheikh Yerim Seck annonce à la surprise générale ‘’se retirer de la publique. Il déclare, qu’au moment il enregistre cette vidéo, son fils Seydou Souleymane Seck sort de la maison d'arrêt de Mbour pour se diriger à la maison familiale à Saly. En effet, le journaliste met de côté sa vie médiatique pour se consacrer à sa famille.

Pour yérim, ‘’tenter de récupérer un ado de 19 ans après un épisode de cette gravité est un job à plein temps, j’ai décidé de me retirer de la vie publique pour m’y consacrer. A partir de ce jour, le journalisme, l’analyse politique et la vie médiatique sont derrière moi’’. Il ajoute dans la foulée que son blog Yérimposte va être désactivé et la vente de la moitié des parts qu'il detenais à Dakaractu est en train de se parfaire. ''Je vais remplir mes journées à m’occuper de mes enfants, de mes épouses et de ma mère à la santé fragile’’, confie t-il.

