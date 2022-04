samedi 16 avril 2022 • 257 lectures • 0 commentaires

Les factures de Sen'Eau suscitent fréquemment des plaintes du côté des populations qui dénoncent leur cherté. La Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) a décidé d'y voir clair en faisant un audit.

Selon Habib Demba Fall, conseiller en communication, sensibilisation et relations publiques de la Sones, un cabinet a été sélectionné pour réaliser l'étude. C’est ce que rapporte Le Quotidien. L’audit, en question, devrait démarrer sous peu.



De son côté, Pape Abdou Mbaye, le Directeur régional de la Sen’Eau déclare que le tarif de l'eau est administré par l'Etat du Sénégal, qui en fixe le prix du m3. Et «le prix du mètre cube d'eau n'a pas varié avec l'installation de la Sen'Eau en janvier 2020. Le tarif est le même que celui qui était appliqué par l'ancien opérateur qu'était la Sde», dit-il.



Pour argument, M. Mbaye évoque la mise en service de la nouvelle usine de Keur Momar Sarr3 qui a permis d'apporter sur Dakar un supplément de 100 millions de litres d'eau par jour.



«Et ce volume d'eau additionnel est distribué dans tous les quartiers de Dakar et consommé par les populations. Ce n'est donc pas surprenant que l'on constate une augmentation des volumes clients et par conséquent des Montants des factures à payer», indique le-t-il.